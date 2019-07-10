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Diyarbakır’daki göletlere 121 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılı yatırım programında yer alan Su Kaynaklarının Balıklandırması Projesi kapsamında Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sazan sayısında azalma görülen göletlere sazan balığı takviyesi yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
Diyarbakır’daki göletlere 121 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılı yatırım programında yer alan Su Kaynaklarının Balıklandırması Projesi kapsamında Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sazan sayısında azalma görülen göletlere sazan balığı takviyesi yaptı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde üretilmiş olan 121 bin adet sazan yavrusunu Diyarbakır’daki iç su kaynaklarına bıraktı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlatmış olduğu projeyi Diyarbakır’da başarıyla uyguladıklarını belirterek, projenin amacının iç sularda azalan balık popülasyonunu arttırmak ve göl ekosisteminin canlı tutulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Atalar, yapılan çalışmaların başarıya ulaşması için balıkçılara önemli görevler düştüğünün altını çizerek, göletlere bırakılan balıkların korunmasını ve en az bir kez üremelerine imkan verilmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
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