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Gündem Diyarbakır'daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
Gündem

Diyarbakır'daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:18:00 -
Diyarbakır'daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 803'üncü gününde sürüyor.

Çalışmaya gittiği Kırklareli'nden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Erhan için Hatay'dan gelen Ekrem-Aysel Artık çifti ve Kars'tan kandırılarak dağa götürülen lise son sınıf öğrencisi evlatları O.G. için gelen baba H.G. ile anne S.G. de oturma eylemine dahil oldu.

Aysel Artık, aileleri televizyondan gördüğünü ve kendisinin de oğlu için oturma eylemine katıldığını söyledi. 

"HDP'yi sorumlu tutuyoruz, onlar oğlumu kandırmıştır." diyen Artık evladını istediğini belirtti.

Birçok çocuğun teslim olduğunu ve kendilerinin de oğullarına kavuşmayı dilediğini ifade eden Artık, "Oğlumun gelmesini istiyorum. Dört gözle yolunu gözlüyorum, her haliyle kabulüm, yeter ki oğlum evine dönsün. Oğlum sensiz olmuyoruz, evine dön. Nerede olursan ol, devlete teslim ol. Devletimiz büyüktür." dedi.

Ekrem Artık da eyleme katılan bazı ailelerin çocuklarına kavuştuğunu ve kendisinin de aynı hayalle eyleme katıldığını aktardı.

Artık, "Çocuğuma kavuşmadan da buradan gitmeye niyetim yok. Biz de nice aileler gibi mücadelemizi vereceğiz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu da almadan buradan gitmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Artık, "Oğlum bunlara kanmayın, güvenlik güçlerine teslim ol. Evine dön. Annen, baban senin arkanda, seni burada bekliyoruz." diye konuştu.

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