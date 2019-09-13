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Diyarbakır'daki evlat nöbeti giderek büyüyor! Bugün bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP aracılığı ile dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemi 11. gününde. Eyleme bugün bir aile daha katıldı ve toplam aile sayısı 26'ya yükseldi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:08
Diyarbakır'daki evlat nöbeti giderek büyüyor! Bugün bir aile daha katıldı

Çocukları dağa kaçırılan aileler, bu sabah erken saatlerde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemlerine tekrar başladı.

Eyleme bugün İstanbul'dan Şevket ve Fatma Bingöl adındaki anne ve baba da katıldı. Acılı aile, 14 yaşındaki oğulları Tuncay'ın, PKK tarafından Arnavutköy'de kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti.

Çocukları dönüne kadar eyleme devam edecekler

Çocukları dağa kaçırıldığı için bu eylemi başlattıklarını belirten 26 aile, çocukları dönünceye kadar eyleme devam edeceklerini belirtiyorlar.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:08
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Bingöl
  4. Bağlar
  5. Arnavutköy
  6. HDP

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