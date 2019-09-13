Diyarbakır'daki ailelere 154 aşiretten destek!

Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır'da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere Kadim Aşiretler Federasyonundan destek geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 154 aşireti temsilen Diyarbakır'a gelen aşiret liderleri, HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Van, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Malatya, Muş, Mardin ve Diyarbakır'ın önde gelen aşiret liderleri, ailelerin yanında olduklarını açıkladı.

'Annelerin yanındayız'

Annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, buradaki annelerin Türkiye'deki tüm anneleri temsil ettiğini söyledi. Aslan, şunları söyledi:

"Bugün burada bulunmamızın sebebi buradaki annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi parkı, Kaz dağları, İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur? Sizler neredesiniz? Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır. Buradaki bütün anneleri kutluyorum, doğu ve güneydoğu aşiretleri olarak bu annelerin yanındayız."

Adıyaman İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın ise HDP yöneticilerinin kendi çocuklarını değil, başkalarınının çocuklarını dağa götürdüğünü belirterek, "Bunların siyasi temsilcilerinin, milletvekillerinin bir çocuğu eğer dağdaysa biz de dağa çıkalım. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı böyle bir şey?" dedi.

Babaya sarılıp ağladı

Bu sırada Mehmet Karaman kayıp oğlu Ercan'ın fotoğrafını göstererek, "22 senedir bu dağdadır. Nasıl yemek yiyorum nasıl yatıyorum bilmiyorum" diyerek ağladı. İzol aşireti lideri Yalçın da gözyaşı dökerek sarıldığı Karaman'ı sakinleştirmeye çalıştı. Annelerin eylemine her kesimden destek sürüyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi annelere destek için senato kararı aldı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, "Anne yüreğinden kopan feryatlar, terör örgütüne, onun siyasi uzantılarına diz çöktürebilecek kudrettedir" dedi.



Bu arada şarkıcı Bora Gencer ile sanatçı Hülya Bozkaya da aileleri ziyaret ederek destek oldu. Gencer ailelerle birlikte Alay Marşı'nı söyledi. Bozkaya da, "Mahsun Kırmızgül, Emrah ve Bedri Aysel ile Diyarbakırlı sanatçılar neredesiniz?" diyerek çağrıda bulundu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, "Kamu Denetçiliği Kurumu'na pazartesi günü itibariyle ulaşan dilekçeler var. Bu dilekçelerde, HDP aracılığıyla PKK'nın eline düşürülen çocuklarının, annelerine ulaştırılması için yapılmış müracaatlar var. Müracaatı inceliyoruz" dedi.