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Yerel Diyarbakır'da zincirleme kaza
Yerel

Diyarbakır'da zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
2024-01-13 17:08:00 -
Diyarbakır'da zincirleme kaza

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, 13.30 sıralarında Yenihal Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyreden 34 FZB 794 plakalı hafif ticari araç, önündeki 21 ER 555 plakalı minibüse çarptı.

34 DRD 467 plakalı otomobil ise kaza yapan hafif ticari araca arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunda uzun ara kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)

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