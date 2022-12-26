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Yaşam Diyarbakır'da yeni uygulama! Bu takside para geçmiyor
Yaşam

Diyarbakır'da yeni uygulama! Bu takside para geçmiyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, yalnızca gülümseme ile hizmet veren taksileri hizmete soktu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 10:57:00 -
Diyarbakır'da yeni uygulama! Bu takside para geçmiyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 65 yaş ve üzeri bin 100 vatandaşı taksimetresi sadece bir gülümseme ile açılan ücretsiz sosyal taksi hizmetiyle kamu kurumlarına taşıyarak hizmet veriyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi çerçevesinde, 4 adet elektrikli taksi aracılığıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz sosyal taksi hizmeti veriliyor. Sosyal taksilerin tarifelerinin sıcak bir gülümseme ile açıldığını belirten Kaymakam Beşikci, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede ikamet eden tüm vatandaşlar için birçok proje hayata geçirdiklerini kaydetti.

Başkan Beşikci, “Bu projelerimizden biri olan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde başlatmış olduğumuz Yaşlı Destek Programı çerçevesindeki YADES Projemiz ile ilçemizde yalnız yaşayan, kimsesiz, kronik hastalığı olan, engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai saatleri içerisinde banka, hastane ve kamu kurum ve kuruluşlara ulaşımlarını sosyal taksilerimizle ücretsiz sağlıyoruz. 4 adet elektrikli çevre dostu sosyal taksilerimizle vatandaşlarımızı ihtiyaçları dahilinde evlerinden alarak istedikleri kamu kurumlarına ulaştırıyor; daha sonra tekrar evlerine geri bırakıyoruz. Sosyal taksilerimizin tarifeleri sıcak bir gülümseme ile açılıyor, hayır duaları ile çalışıyor. Yine bu projemiz çerçevesinde hemşerilerimize evde ücretsiz sağlık hizmeti, hasta bakımı, kuaför ve berber hizmeti de sunuyoruz. Bu çerçevede şimdiye kadar bin 100 vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.

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Belediye başkanımızı kutlarız, çok güzel bir hizmet başlangıcı, inşallah diğer belediyelere örnek olur, bu çalışma hizmetteki samimiyeti gösteriyor.
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