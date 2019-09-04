0553 313 94 23

Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri ile HDP’liler arasında gerginlik

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek için gelen Vatan Partili bir grup ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remzi Tosun arasında gerginlik yaşandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:17
Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri ile HDP’liler arasında gerginlik

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek için gelen Vatan Partili bir grup ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remzi Tosun arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, HDP’liler ile tartıştığı sırada fenalık geçirdi.


Diyarbakır’da evlatlarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ve geri isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi sürerken, Vatan Partisi’nin kadın kolları üyeleri ailelere destek ziyaretinde bulundu. Destek ziyareti sırasında HDP binasından çıkan Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve bir grup HDP’li, Vatan Partisi üyelerine tepki gösterdi. Bunun üzerine oturma eylemi yapan aileler de HDP’lilere tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte oturma eylemi yapan Remziye Akkoyun fenalık geçirirken, Akkoyun’a ilk müdahalesi kadın polis memurları tarafından yapılarak, sakinleştirilmeye çalışıldı.


Gerginliğin ardından Vatan Partisi kadın kolları üyeleri HDP il binası yakınında açıklama yaparak, oturma eylemi yapan ailelere desteklerini illeti.Açıklamayı okuyan Vatan Partisi Öncü Kadın Kolları Başkanı Meltem Ayvalı, annelere destek olmak için geldiklerini belirterek tüm siyasi parti kadın kollarına oturma eylemi yapan annelere destek vermek için buraya gelmeleri çağrısında bulundu.


HDP önünde ailelerin oturma eylemi ise sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
    1. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    2. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    3. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    4. İstifa eden İYİ Parti'li konuştu:..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    6. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    7. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    8. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    9. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    10. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    12. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    13. İSPARK otoparkını değnekçiler bastı!
    14. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    15. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    16. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    17. İran yedi balıkçı gemisine el..
    18. Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi’nde..
    19. Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker..
    20. İBB'de işten çıkarmalar
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!