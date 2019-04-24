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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:54
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Diyarbakır’da Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerde yapılan aramada, tabanca, tabanca şarjörü, uzun namlulu silah şarjörü, 195 fişek, bıçak, 361 gram esrar, 26 uyuşturucu nitelikte hap, uyuşturucu satışı için kullanılan hassas terazi ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 13:54
  1. Diyarbakır
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı

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