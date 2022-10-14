Diyarbakır'da trenin çarptığı şahısa...
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yolcu treni raylarda bulunan bir vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay, Merkez Kayapınar İlçesi Adli Tıp binası arkasında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Adli Tıp Kurumu binası arkasında seyir halinde olan yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle 55 yaşındaki C.Z. isimli vatandaşa çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan C.Z. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trenin çarpması sonucu ağır yaralanan C.Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)