  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

ABD'de gövde gösterisi! CANiK’in yeni ürünleri AUSA 2022'de görücüye çıktı! M2 QCB, METE ve MECANIK...

ABD devi dolar tahminini duyurdu! Zirve yapacak

Oturuma hazır daireler resmen açıklandı! TOKİ’den İstanbul'da konut satışı

Dünyayı hayrete düşüren dolandırıcılık! 'Uzaydayım dönüş bileti için paraya ihtiyacım var'

Erdoğan’dan Ege için net mesaj! 'Biz zırhımızı kuşandık gerisini o düşünsün'

Ticaret Bakanlığı'ndan, elektronik ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlar için 'e-ticaret kılavuzu'

Erdoğan'dan Türkiye'de uluslararası gaz merkezi açıklaması: Talimatları verdik

Hakan Han Özcan: Ankara Büyükşehir Belediyesi mağdur eder, AK belediyeler çözer

Putin'in Türkiye teklifi Macron'u rahatsız etti
Yerel Diyarbakır'da trenin çarptığı şahısa...
Yerel

Diyarbakır'da trenin çarptığı şahısa...

​Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yolcu treni raylarda bulunan bir vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:07:00 - 2022-10-14 16:10:18

Olay, Merkez Kayapınar İlçesi Adli Tıp binası arkasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Adli Tıp Kurumu binası arkasında seyir halinde olan yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle 55 yaşındaki C.Z. isimli vatandaşa çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.Z. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trenin çarpması sonucu ağır yaralanan C.Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23