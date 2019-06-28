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Diyarbakır'da trafik kazası! Anne ve oğlu yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

28 Haziran 2019 Cuma 17:14
Diyarbakır'da trafik kazası! Anne ve oğlu yaralandı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Elazığ Caddesi Ofis Kavşağı'nda Mustafa Yıldız yönetimindeki otomobile, ardından sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sevim Acar ve oğlu Muhammed Devri Acar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, devrilen sinyalizasyon direği, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:14
  1. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi
  2. 112 Acil Sağlık ekipleri
  3. Elazığ Caddesi Ofis Kavşağı
  4. belediye ekipleri

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