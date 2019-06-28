Diyarbakır'da trafik kazası! Anne ve oğlu yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.28 Haziran 2019 Cuma 17:14
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Elazığ Caddesi Ofis Kavşağı'nda Mustafa Yıldız yönetimindeki otomobile, ardından sinyalizasyon direğine çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sevim Acar ve oğlu Muhammed Devri Acar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, devrilen sinyalizasyon direği, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
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