  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

Oruçluyken cinsel ilişki olursa kaza mı gerekir kefaret mi?

Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Fed Başkanı Powell: Ekonomik toparlanma gelecek yılın sonuna kadar uzayabilir

Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük bebek için havalandı
için kalan
Aktüel

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:19:07 -
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.


Olay, dün öğlen saatlerinde Çınar’a bağlı Yeşiltaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkanan yünleri dereden almak için hareket eden transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 13 yaşındaki Azad K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı