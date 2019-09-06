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Diyarbakır’da trafik kazaları: 2 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

06 Eylül 2019 Cuma 23:11
Diyarbakır’da trafik kazaları: 2 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


İlk kaza, Diyarbakır-Elazığ yolu açık oto pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 60 EA 700 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada bariyerlere çıkan araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Refüje çarpıp, yaya yolunun ortasına girdi


İkinci kaza ise, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 21 AAN 894 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç uçarak yan bir şekilde yaya geçidine düştü. Kazada aracın camları patlarken, araçta bulunan sürücüsü ise yaralandı. Yaralı ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Her iki kaza ile ilgili polis inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:11
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