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Aktüel

Diyarbakır’da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:20:55 -
Diyarbakır’da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Diyarbakır Caddesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Silvan Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan Yılmaz Erhen (45), mesai çıkışında motosikleti ile hastane kavşağından ana caddeye çıkarken tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Silvan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erhen Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Erhen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Evli ve 8 çocuk babası olan Erhen, işlemlerinin ardından Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi’nde defnedilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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