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Aktüel

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 710 bin kök kenevir bitkisi ile keneviri sulamakta kullanılan 2 bin 620 metre hortum, jeneratör ve su motoru ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:59:51 -
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 710 bin kök kenevir bitkisi ile keneviri sulamakta kullanılan 2 bin 620 metre hortum, jeneratör ve su motoru ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler, bu yıl mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar oldu.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Birlik, Tepe ve Budak köyleri kırsalında icra edilen narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyon esnasında içerisine sulama sistemi kurulmuş vaziyette bulunan 14 ayrı noktada, 710 bin kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2.620 metre uzunluğundaki su hortumu-borusu, 1 adet çanta tipi jeneratör, 1 adet jeneratör, 6 adet su motoru, 90 metre elektrik kablosu, 75 metre çelik halat ele geçirilmiş, ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Lice’de ele geçirilen kenevir bitkisi, 2020 yılı mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Operasyon bölgesi içerisinde, kenevir tarlası içerisinde suçüstü yakalanan iki şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlerine başlanılmıştır” denildi.

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