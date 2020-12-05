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Aktüel Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Aktüel

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:45:35 -
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bırakıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak önceden belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün akşam saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakır'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Diyarbakır'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasıyla sokak hayvanları unutulmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde hayvanların beslenme odaklarına mama ve yem bıraktı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, salgın sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edecek.


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