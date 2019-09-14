Diyarbakır’da skandal olay! Acılı ailelere laf attı, bir anne sinir krizi geçirdi HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemi 12’nci gününde sürerken, HDP binasına giren bir kadın acılı ailelere laf atınca ortalık gerildi. HDP'lilere tepki gösteren Ayşegül Biçer, camları yumruklayarak buradan ayrılmayacaklarını belirterek “Dışarı çıkın!” dedi, sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'da, PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin il binası önünde başlayan ve 12'inci günde yaklaşık 30 ailenin katıldığı direniş devam ederken, oturma eylemi esnasında HDP il binasına giren bir grup kadın ailelere laf atınca ortalık bir anda karıştı. HDP'lilere tepki gösteren Ayşegül Biçer, camları yumruklayıp, “Çıkın dışarı” diyerek duruma tepki gösterdi. Acılı anne sinir krizi geçirdi HDP'lilere tepki gösteren diğer ailelerde binaya girmek isterken, bölgede önlem alan polis ekipleri ailelerin içeri girmelerine izin vermeyerek sakinleştirdi. Sağlık görevlileri de sinir krizi geçiren Biçer'e müdahalede bulunarak tansiyonunu ölçtü.

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