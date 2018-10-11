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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:09
Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Akpınar Mahallesi 604. Sokak'ta meyve sebze satışı yapılan bir iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Mehmet Emin Kokel (16), babası Abdurrahman Kokel (62), Orhan Çınar (32) ve Mustafa Çelebi (32) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdurrahman Kokel ve Mustafa Çelebi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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