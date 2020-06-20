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Aktüel

Diyarbakır'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Bağlar ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:12:51 -
Diyarbakır'da silahlı kavgada bir kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belkaya Kümeevleri ile Ortaören kırsal mahalleleri sakinleri arasında hayvan otlatma meselesinden başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.V.K, silahla boynundan yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araç ulaşımı olmayan dağlık ve kayalık bölgeden yaralı M.V.K'yı Belkaya Kümeevleri Mahallesi'ne getirerek özel bir hastaneye sevkini sağladı.

M.V.K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen F.Y, S.Y. ve K.G'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ele geçirildi.

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