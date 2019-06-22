Diyarbakır'da silahlı kavga! Yaralılar var
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.22 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde ki Ceylan Parkı'nda iki grup arasında borç meselesi dolayısıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda ağır yaralanan H.T (42) ile S.Ş (38)112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
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