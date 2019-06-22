Diyarbakır'da silahlı kavga! Ölü var

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan avukat yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir kafede avukat Armanç Arkaş (28) ile A.D. (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada A.D'nin tabancayla ateş ettiği Arkaş, başından yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından kaçan A.D, daha sonra polise teslim oldu.