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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Yenişehir ilçesinde iki grup alasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:45
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 70 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan kıraathanede daha önce aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kıraathane dışına taşan kavgada 1 kişi iki ayrı silahtan gelen kurşunlarla boğazından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki bazı araçların hasar gördüğü olay yerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. 
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:45
  1. diyarbakır

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