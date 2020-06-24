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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 21:12:38 -
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sürendal Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında tarlada çıkan yangın sonrası başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada M.K. öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.



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