Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sürendal Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında tarlada çıkan yangın sonrası başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada M.K. öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.