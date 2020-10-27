Diyarbakır'da Sezai Karakoç'un adı Kültür ve Kongre Merkezine verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, şair ve yazar Sezai Karakoç'un adını Kültür ve Kongre Merkezine verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Diyarbakır'ın yetiştirdiği usta şair ve yazar Sezai Karakoç'un adının Kültür ve Kongre Merkezine verilmesi kararı alındı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Vali Karaloğlu, "Diyarbakır’ın sözünü yükselten, Diyarbakırlı büyük şairimizin adı şehrimizde yaşayacak. Ergani'nin, Diyarbakır'ın, Türkiye'nin. Yaşadığımız çağın büyük şairine selam olsun. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezimiz adıyla yaşasın, bin yaşasın." ifadesini kullandı.

1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğan ve edebiyat literatürüne kattığı birçok şiirinin yanı sıra, denemeleri, incelemeleri, hikayeleri ile piyes ve günlük yazıları bulunan Sezai Karakoç, 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülmüştü.



