Diyarbakır'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 4 şehit 13 yaralı!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişi şehit oldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişinin Kulp Devlet Hastasi'ne kaldırıldığı belirtildi.