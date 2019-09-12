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Diyarbakır'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 4 şehit 13 yaralı!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişi şehit oldu, 13 kişi de yaralandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:21
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 4 şehit 13 yaralı!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişi şehit oldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişinin Kulp Devlet Hastasi'ne kaldırıldığı belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:21
  1. Muş
  2. Diyarbakır
  3. Kulp

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  • OkurOkur32 dk önce
    Ey KAHHÂR olan ALLÂH'IM bu mübârekcuma akşamı hürmetine milletimi ve devletimi her türlü terör pisliğinden kurtar.....
  • hercaihercai57 dk önce
    KAYYIM NEDENMIS ANLADINIZ SIMDI!OHAL ILAN EDILMELI BENCE!

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