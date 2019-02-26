Diyarbakır'da pazar esnafı arasında yer gerginliği

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde sadece kadın esnafın tezgah açması için izin verilen pazar yerinin yakınına, bazı erkekler tezgah açıp, satış yapmaya başladı. Kadınların tepki göstermesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine, bölgeye gönderilen çevik kuvvet polisleri ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisler, taraflar arasında set oluştururken, oturma eylemi yapan kadınlar, erkeklerin tezgahlarını kaldırmasını istedi.

'Belediyenin izni yok'

Bağlar Kadın Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hazal Tunç, erkek pazarcıların izinleri olmadan bulundukları alanı işgal ettiğini belirterek, "Belediyenin hiçbir izni yok, encümen kararı yok, meclis kararı yok. Belediye Başkanı ile yeni görüştüm. 'Kesinlikle bizim iznimiz yok. Biz onları işgalci olarak görüyoruz. Emniyete yazı yazdık. Emniyetin kaldırması gerekiyor. Bizim gücümüz onları kaldırmaya yetmez' diyor. Bizim karşı sokakta pazarımız var. 3 yıl biz burada pazarcılık yaptık. Buradan kaldırdılar o sokağa verdiler. Burada boşluk oluştuğu için erkek pazarcılar buraya gelmeyi düşünüyor. Kaymakamlığa, Belediyeye dilekçe vermişler, hepsinde de ret kararı çıkmış. Bunlar da korsan olarak kurmaya çalışıyor. Biz sonuna kadar buradayız. Yasaya göre en az 3 kilometre olması gerekiyor ama aramızda bir sokak var. Bunlar buradan kalkmayana kadar biz eylemimize devam edeceğiz" dedi.

'Esnaf mağdur'

Bağlar Pazarcılar Dernek Başkanı Veysi Belli ise resmi izin almak için yılladır uğraştıklarını ifade ederek, "Bu görüntü bize de ters geliyor ama buna sebep olan kişiler utansın. 20 tane dilekçemiz var. Kesinlikle biz geri dönmeyeceğiz. Esnafımız mağdurdur. 2 kilometrelik alan içerisinde 14 tane pazar kuruluyor. Bağcılar Mahallesi'nde 80 tane kadın burayı işgal etmiş. Onlar da ekmeğindedir. Hatta dedik ki 'Gelin pazarı beraber kuralım.' Bunu bile kabul etmediler. Bizim davamız ekmek davasıdır" ifadelerini kullandı.

Bölgede kadın ve erkek pazarcıların bekleyişi devam ediyor.