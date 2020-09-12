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Aktüel Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
Aktüel

Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:09:03 -
Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 1 kilo 635 gram patlayıcı ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik etkin çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"Terör örgütüyle ilgili ihbarın değerlendirilmesi neticesinde Ergani ilçesinde iki kişi ile eyleme geçirilmeye hazır vaziyette yangın tüpüne gizlenmiş 1 kilo 635 gram PETN (patlayıcı madde) ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadesine yer verilen açıklamada, yakalanan F.K. ve K.A'nın çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandıkları belirtildi.

Açıklamada, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde sürdürüleceği vurgulandı.




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