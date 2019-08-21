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Diyarbakır’da pamuk zirvesi hazırlığı

Diyarbakır Ticaret Borsası bölgenin beyaz incisi olan pamuğun üretimini olumsuz yönde etkileyebilen ve çözülmesi gereken sorunların belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan pamuk zirvesi öncesi toplantı gerçekleştirdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:48
Diyarbakır’da pamuk zirvesi hazırlığı

Diyarbakır Ticaret Borsası bölgenin beyaz incisi olan pamuğun üretimini olumsuz yönde etkileyebilen ve çözülmesi gereken sorunların belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan pamuk zirvesi öncesi toplantı gerçekleştirdi.


Diyarbakır’da sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile birlikte gerçekleştirilmesi planlan pamuk zirvesi öncesi düzenlenen toplantıya Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ziraat Odaları Birliği Başkanı MehmetCevat Delil, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAPUTAEM, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, iplik fabrikaları işletme yetkilileri ile Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis üyeleri katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Türkiye’de, oldukça güçlü bir pamuk üretimi yapılanması olmasına karşın, bu güçlü yapıyı olumsuz yönde etkileyebilen birçok sorununun bulunduğunu söyledi. Başkan Yeşil, “Pamuk tarımındaki üretim masraflarının yüksek olması, çeşit, tohumluk ve üretim tekniği konularındaki sorunlar, pamuk hasadı, hasat sonrası ve yabancı madde sorunları, pamuk standardizasyon sistemindeki sorunlar, pamuk üretim ve işleme tekniği konusundaki eğitim yetersizliği, pamuk ile ilgili kesimler arasındaki iletişim ve işbirliği yetersizliği bulunmaktadır. Daha güçlü bir pamuk üretimi için bu sorunların çözümlenmesi zorunludur. Bu kapsamda burada tespit ettiğimiz sorun ve çözüm önerilerimizi siyasi aktörlerinde katılım sağlayacağı pamuk zirvesinde bir rapor halinde dile getirip belirlenen sorunlara çözüm arayacağız” dedi.


Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil’in açıklamasının ardından katılımcılar, yapılacak olan pamuk zirvesinde dile getirilmesi gereken sorunların tespiti ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:48
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