Diyarbakır'da otomobil yük trenine çarptı: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Kortaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; A.G. yönetimindeki 26 TR 173 plakalı otomobil, Mazıdağı-Karabük seferini yapan yük trenine hemzemin geçitte çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ergani Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İLKHA)