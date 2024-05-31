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Yerel Diyarbakır'da otomobil yük trenine çarptı: 2 yaralı
Yerel

Diyarbakır'da otomobil yük trenine çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 17:22:00 -
Diyarbakır'da otomobil yük trenine çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Kortaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; A.G. yönetimindeki 26 TR 173 plakalı otomobil, Mazıdağı-Karabük seferini yapan yük trenine hemzemin geçitte çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ergani Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İLKHA)

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