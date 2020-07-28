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Aktüel

Diyarbakır'da örtü yangını

Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:49:27 -
Diyarbakır'da örtü yangını

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dibek, Yolçatı ve Çağdaş kırsal mahalleleri sınırlarında bu sabah dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Diyarbakır Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşama doğru kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdi.

Dağlık alandaki 20 hektara yakın bir arazide etkili olan yangına, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalede zorluklar yaşanıyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yerleşim yerlerine uzak olan yangınla ilgili orman, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ilgili muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdiği, her ihtimali göz önüne alarak gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

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