Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı
Kulp ilçesinde, terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti- Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi12 Eylül 2019 Perşembe 19:44
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaçkorur köyünde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.
Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
YORUM YAZ