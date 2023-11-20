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Yaşam Diyarbakır'da okulun çatısında yangın çıktı
Yaşam

Diyarbakır'da okulun çatısında yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 20:42:00 -
Diyarbakır'da okulun çatısında yangın çıktı

Diyarbakır’da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Verilen bilgiye göre, Avdalı İmam Hatip Ortaokulu binasının çatısında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Durumu fark eden okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenleri okuldan tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Okulun çatı kısmında hasar oluştu.
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