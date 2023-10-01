  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan 'su samuru' görüldü
Yerel

Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan 'su samuru' görüldü

Yeniakit Publisher
2023-10-01 09:57:00 -
Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan 'su samuru' görüldü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru, gece yarısı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye’de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Çınar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Has köyünde görüldü. Gece saat 01.00 sıralarında evinin önündeki su kanalında bir hareketlilik fark eden Fırat Memkeze, elindeki feneri hareketliliği fark ettiği yere tutarak, kanaldan çıkan su samurunu cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Bir süre sonra tekrardan su kanalına giren su samuru gözden kayboldu. Su samurunu gören Fırat Memkeze, buralarda böyle bir hayvanla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Nesli tükenmekle karşı karşıya: Satın aldığı 2 bin beyaz gergedanı doğaya salacak
Nesli tükenmekle karşı karşıya: Satın aldığı 2 bin beyaz gergedanı doğaya salacak

Gündem

Nesli tükenmekle karşı karşıya: Satın aldığı 2 bin beyaz gergedanı doğaya salacak

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! 3'ü bir arada görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! 3'ü bir arada görüntülendi

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! 3'ü bir arada görüntülendi

Nesli tükenmek üzere olan Anadolu semenderi, kameralara yakalandı!
Nesli tükenmek üzere olan Anadolu semenderi, kameralara yakalandı!

Gündem

Nesli tükenmek üzere olan Anadolu semenderi, kameralara yakalandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23