  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji'den kritik uyarı! O bölgede yaşayanlar dikkat
İstanbul’da terör örgütü operasyonu: Gözaltılar var!
Netanyahu katliam için Biden'dan 3 gün daha istedi!
Siyonistler acımasızca saldırmaya devam ediyor
Gündem Diyarbakır'da neler yaşandı? Diyarbakır son dakika haberleri
Gündem

Diyarbakır'da neler yaşandı? Diyarbakır son dakika haberleri

Diyarbakır'da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığına iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Peki, Diyarbakır'da neler oldu?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 08:31:00 -
Diyarbakır'da neler yaşandı? Diyarbakır son dakika haberleri

Diyarbakır’da gece geç saatlerde iki maket uçakla saldırı girişimde bulunuldu. Vatandaşlar olayla ilgili detayları merak ediyor. Konu hakkında İçişleri Bakanı Soylu’dan açıklama geldi.

Diyarbakır'da neler yaşandı? Diyarbakır son dakika haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valiliğinden, maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'daki üs komutanlığına yönelik saldırı girişiminde, personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini, Üs Komutanlığındaki tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na saat 00.30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi
Gündem

8. Ana Jet Üssü'ne model uçaklarla saldırı düzenlendi

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne teröristler 2 maket uçakla saldırı düzenledi. Saldırısı sonrası herhangi bir zaiyat olmadığı açıklandı...
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimler, teröristin son görüntülerini paylaştı. Terörist Gülen'in bitkin durumda olduğu görülüyor...
Canlı yayında tansiyonun yükseldiği anlar! Nutuk'ta Filistin var mı?
Medya

Canlı yayında tansiyonun yükseldiği anlar! Nutuk'ta Filistin var mı?

Haber Global canlı yayınına katılan Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Yeni Akit Yazarı Kenan Alpay arasında, Filistin tartışması yaşandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay