Diyarbakır’da müthiş şölen

Diyarbakır’da bugün başlayıp 21 ekimde sona erecek “Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali” kapsamında 20 Ekim’de gerekleştirilecek “Şöhretler Karması” maçında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile eski futbolcular Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop ve Yattara forma giyecek.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom’un desteğiyle 18-21 Ekim’de Diyarbakır’da düzenlenecek festivalin komite başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili ve Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “Burada gençleri kültür, sanat ve spor alanında buluşturmayı amaçlıyoruz. Etkinlikte yoğun kültürel, sosyal faaliyetler ve her günün sonunda konserlerimiz olacak” dedi.

Stat açılışı

Bu etkinlikte Diyarbakır stadının açılışının da gerçekleştirileceğini söyleyen Büyükgümüş şöyle konuştu:

“Buradaki maçta eski şöhretlerin yanında siyasetçiler olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, Diyarbakır’daki bazı STK temsilcileri ile eski bakanlardan Mehdi Eker de forma giyecek. Ben de maçta yer alacağım.”