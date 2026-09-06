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Yerel Diyarbakır’da mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu!
Yerel

Diyarbakır’da mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu!

Yeniakit Publisher
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Diyarbakır’da mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Alipınar Mezarlığı’nda bir kişi ölü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde mezarlığa gelen vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark ederek ekiplere haber verdi.

 

Olay, Alipınar Mezarlığında yaşandı. Mezarlığa giden vatandaşlar, ağaca asılı halde bulunan bir kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahısın üzerinden kimlik bilgilerinin çıkmadığı öğrenilirken, cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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