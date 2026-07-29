  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa ülkesinden İsrail'e darbe Beter olun beter! İsrail ordusunda intiharlar durmuyor Yunan büyükelçiden olay itiraf! "İzin almadık, Türkler savaş gemilerini tepemize dikti!" Siyonist dostu Milei krize yol açtı! Brezilya ile Arjantin arasında siyasi gerilim Ege Denizi'nde korkutan deprem! Beşik gibi sallanan bölgede nefesler tutuldu! CHP’li belediyede kirli ihale ve rüşvet çarkı deşifre oldu! 300 bin dolarlık ihale skandalı mahkemede patladı! Cüneyt ile Hayko'nun Ahbap polemiği İstanbul’da Özel ve ekibinden kaçış operasyonu! Partiyi bölüp arkalarında enkaz bıraktılar! Nevşin Mengü'den olay iddia! CHP'den kaçan Cemil Tugay AK Parti'ye mi gelecek? Guardiola yine gönülleri fethetti
Aktüel Diyarbakır'da Kur’an kursları arası futbol turnuvası yapıldı
Aktüel

Diyarbakır'da Kur’an kursları arası futbol turnuvası yapıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Diyarbakır'da Kur’an kursları arası futbol turnuvası yapıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devam eden yaz dönemi Kur'an kursları arasında futbol turnuvası başladı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devam eden yaz dönemi Kur'an kursları arasında futbol turnuvası başladı.

Dicle Öğretmenevi Müdürlüğüne bağlı halı sahadaki turnuva, hafta için her gün saat 18.00 ile 19.30 arası gerçekleşiyor. Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah camilerde mukaddes kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğrenciler, akşam sahada futbol oynayarak spor yapıyorlar. 24 camideki Kur'an kurslarına kayıtlı 230 öğrencimizin katılımıyla yapılan turnuva boyunca, her gün 4 takımın katılımıyla 2 maç oynanıyor. Yapılan etkinlikteki amacımız, Kur'an kurslarına olan katılımı arttırmaktır. Dönem sonunda Kur'an-ı Kerim kursları arası ödüllü bilgi yarışmasını da düzenleyeceğiz. Futbol turnuvasında destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23