Diyarbakır'da korkutan deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’da 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği bildirildi...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının Diyarbakır’ın yanı sıra Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya’da da hissedilmesiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli depremin büyüklüğünü 5.8 olarak aktardı.
Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...