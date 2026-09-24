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Gündem Diyarbakır'da korkutan deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
Gündem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Diyarbakır'da korkutan deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Diyarbakır’da 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği bildirildi...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının Diyarbakır’ın yanı sıra  Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya’da da hissedilmesiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli depremin büyüklüğünü 5.8 olarak aktardı.

Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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