Akıllara hemen Kurtlar Vadisi geldi! AK Parti Grup Toplantısı’nda sürpriz isim ABD işgale hazırlanıyor! Barış değil savaş hazırlığı! ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: Savaş peşinde değiliz, teslim olmayacağız Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak Faşist Bakan Ben-Gvir kavgası büyüyor İsrail'de yargı ile siyaset birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz Sarı şeytanın bahanelerine artık o da inanmıyor Trump - Papa atışmasında yeni düello İtalya’da "Vatan" Savunması! Muhalefet, Trump’a Karşı Hükümetin Yanında
Dünya
Küresel haydut ABD'den masada ayak oyunları: Ateşkesi yokuşa sürüyorlar

Küresel haydut ABD’den masada ayak oyunları: Ateşkesi yokuşa sürüyorlar

Bölgeyi kan gölüne çeviren küresel haydut ABD, Pakistan’ın arabuluculuğuyla sağlanan geçici ateşkesin uzatılması konusunda yine ikiyüzlü bir tavır sergiliyor. 8 Nisan’da başlayan ve 22 Nisan’da süresi dolacak olan ateşkesin uzatılmasına yönelik beklentiler artarken, Washington yönetimi ‘resmi onay’ vermeyerek kirli bir bekle-gör politikası izliyor.

Amerikan medyasında ‘olumlu bir sonuca yaklaşıldığı’ yönünde pembe tablolar çizilse de, sahadaki gerçekler küresel zorbanın samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koyuyor. İran’ın onurlu duruşu karşısında doğrudan askeri bir çatışmayı göze alamayan ABD, masada yürüttüğü oyalama taktikleriyle direniş cephesini baskı altına almaya çalışıyor.

ABD yönetiminin, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasını henüz "resmi olarak" kabul etmediği, ancak görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

Yetkili, "ABD, ateşkesin uzatılmasını henüz resmi olarak kabul etmedi. Bir anlaşmaya varılması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 2 haftalık geçici bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. 8 Nisan'da başlayan anlaşmanın süresi 22 Nisan'da doluyor.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, taraflar arasında ateşkesin uzatılması için görüşmelerin sürdüğü ve olumlu bir sonuca yaklaşıldığı iddiaları yer aldı.

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: Savaş peşinde değiliz, teslim olmayacağız
Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: Savaş peşinde değiliz, teslim olmayacağız

Gündem

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: Savaş peşinde değiliz, teslim olmayacağız

Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu
Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu

Dünya

Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu

Sanki CHP’nin ABD şubesi! Temsilciler meclisinde taciz rezaleti
Sanki CHP’nin ABD şubesi! Temsilciler meclisinde taciz rezaleti

Dünya

Sanki CHP’nin ABD şubesi! Temsilciler meclisinde taciz rezaleti

ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor
ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor

Dünya

ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor

ABD işgale hazırlanıyor! Barış değil savaş hazırlığı!
ABD işgale hazırlanıyor! Barış değil savaş hazırlığı!

Gündem

ABD işgale hazırlanıyor! Barış değil savaş hazırlığı!

Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik
Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik

Siyaset

Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik



