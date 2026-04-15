Küresel haydut ABD’den masada ayak oyunları: Ateşkesi yokuşa sürüyorlar

Amerikan medyasında ‘olumlu bir sonuca yaklaşıldığı’ yönünde pembe tablolar çizilse de, sahadaki gerçekler küresel zorbanın samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koyuyor. İran’ın onurlu duruşu karşısında doğrudan askeri bir çatışmayı göze alamayan ABD, masada yürüttüğü oyalama taktikleriyle direniş cephesini baskı altına almaya çalışıyor.

ABD yönetiminin, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasını henüz "resmi olarak" kabul etmediği, ancak görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

Yetkili, "ABD, ateşkesin uzatılmasını henüz resmi olarak kabul etmedi. Bir anlaşmaya varılması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 2 haftalık geçici bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. 8 Nisan'da başlayan anlaşmanın süresi 22 Nisan'da doluyor.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, taraflar arasında ateşkesin uzatılması için görüşmelerin sürdüğü ve olumlu bir sonuca yaklaşıldığı iddiaları yer aldı.