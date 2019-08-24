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Diyarbakır'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Minibüsün saman yüklü kamyona çarpması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:41
Diyarbakır'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Aydın Gelmez yönetimindeki 21 KE 375 plakalı minibüs, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 20. kilometresinde plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüste sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, sürücü Gelmez, Esma, Şevin Erdem, Nurşin ve Songül Gelmez ile isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralıların Hani ilçesinden düğünden döndükleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:41
  1. Aydın
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