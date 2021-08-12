Diyarbakır'da Kent Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da Kent Ormanı'nın girişinde otları ateşe vererek ormanlık alana yakmaya çalışan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olay, 9 Ağustos saat 19.30 sularında Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait piknik alanı Kent Ormanı girişinden meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre çocuk yaşlardaki 4 şüpheli, piknik alanının girişindeki otları ateşe vererek ormanlık alanı yakmaya çalıştı. Çevredekilerin yangını fark ederek durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Olayla ilgili 3 şüpheli olay yerinde, diğer bir şüpheli de evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
Operasyonda yapılan aramada şüphelilere ait bir tabanca, şarjör mühimmat ele geçirildi.
4 şüpheli, bugün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların tutuklanmasına karar verdiği 4 şüpheli, cezaevine gönderildi.