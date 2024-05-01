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Yerel Diyarbakır’da kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu
Yerel

Diyarbakır’da kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-01 20:29:00 -
Diyarbakır’da kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kaybolan özel gereksinimli çocuk, 6 saat sonra bulundu.

İlçenin Dadaş köyü Ağılı mezrasında sabah 09.00 sularında kaybolan S.Y. (8), ailesinin arama çalışmaları sonuçsuz kalında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Silvan ve Kulp Belediyeleri arama-kurtarma ekipleri, Silvan Jandarma Komando Komutanlığına bağlı iz takip köpeği ve çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına katıldı.

Ekipler, yaklaşık 6 saatlik arama sonucunda S.Y’ye ulaştı. S.Y., sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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