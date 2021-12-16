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Yerel Diyarbakır’da kavga can aldı!
Yerel

Diyarbakır’da kavga can aldı!

Diyarbakır'da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:39:00 -
Diyarbakır’da kavga can aldı!

Merkez Yenişehir ilçesinde adliye çıkışında yaşanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da 14 Aralık'ta Ekinciler köyündeki arazi anlaşmazlığı davası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Altan Güler hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Bir binanın güvenlik kamerasına tarafların birbirlerine silah, sopa ve oturaklarla saldırdığı yansımıştı.

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