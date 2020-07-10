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Aktüel

Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı ve 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 1 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:24:53 -
Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı ve 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 1 kişi yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanması ve 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından, havaya ateş açılması sonucu evin penceresinde bulunan 5 yaşındaki Eflin Günbey'in hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis yaptığı araştırmada, saldırganları belirledi.

Şüphelilerden A.D. yakalandı.

Diğer zanlıların da yakalanmasına çalışılıyor.

Dün, merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde kahvehaneye silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda, Yakup K, Şahin K. ve Enver B. yaralanmıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Palu Sokak'ta havaya tabancayla ateş açması sonucu, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katında ailesiyle misafirlikte bulunduğu evin penceresinden dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e (5) kurşunlar isabet etmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Eflin Günbey, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.





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