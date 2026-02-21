Diyarbakır'da kadın sürücünün camına astığı yazı ilgi çekti!
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kadın sürücü araç camına "Yeni sürücüyüm, sabır imandandır" yazısıyla trafiğe çıktı. O anlar bir başka sürücünün telefon kamerasına yansıdı.
Diyarbakır trafiği gülümseten anlara sahne oldu.
Araba kullanmaya yeni başlayan bir kadın trafiğe çıktı.
ARABASININ CAMINA NOT ASTI
Yeni sürücü olduğunu yaratıcı bir şekilde ifade etmek isteyen kadın, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Aynı güzergahta seyir haline giden sürücüler için arabasının camına kısa bir not astı.
TRAFİKTE GÜLÜMSETEN ANLAR
Trafikte dikkatli ilerleyen sürücünün o anları ve yazısı cep telefonuyla kayda alındı.