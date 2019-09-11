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Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tarım ürünleri satılan bir iş yerine, yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:48
Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tarım ürünleri satılan bir iş yerine, yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, kırılan cam parçalarının isabet ettiği 4 kişi yaralandı.


Olay, Bismil ilçesinde bulunan Fırat Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre yüzü kar maskeli bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla Sedat İ.’ye ait tarım ürünleri satılan iş yerine kurşun yağdırdı. Olayın ardından zanlı kaçarak izini kaybettirirken, iş yerinde bulunan Sedat İ. (45), Mahmut Ç. (51), Davut İ. (49) ile Mikdat Y. (55) yüzlerine ve vücutlarına isabet eden cam parçaları nedeni ile yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.


Olay yerine gelen güvenlik güçleri, şerit çekerek delil çalışması yaptı. Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:48
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