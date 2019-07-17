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Diyarbakır’da ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kent merkezi ile dış ilçelerde 48 araç ve 238 personelle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
Diyarbakır’da ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kent merkezi ile dış ilçelerde 48 araç ve 238 personelle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı halk sağlığını korumak amacıyla sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 238 personelden oluşan 40 ekip ve 48 araçla sürdürülen çalışmalarda akreplere karşı da ilaçlama yapılıyor.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Baran, “İlimiz genelinde devam ettiğimiz vektör kontrol mücadelesi kapsamında özellikle akrep üreme alanlarındaki çalışmalarımızın ikinci periyodunu Sur İlçesinde başlattık. Peynir ve Yoğurt Pazarı’nda karasinek, haşere ve akreplere yönelik başlattığımız çalışmalara Sur diplerinde burçların içinde devam ediyoruz” dedi.


Kentin diğer bölgelerinde oluşturulan ekiplerle özellikle hayvancılık yapılan Peyas, İplik, Yolaltı, Dokuzçelktik, Aşağı Karakuyu, Yukarı Karakuyu, Yeniköy, Bağcılar, Dicle, Ferit Köşk, Şemsiler, Gazi Köşkü, Bağıvar ve Çarıklı’da karasineklere karşı çalışma yürüttüklerini belirten Baran, bina bodrumları, sulak alanlar, kovarlar, sazlık alanlar, foseptik çukurları ve Dicle Nehri çevresinde de sivrisineklere karşı çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi. Kullanılan ilaçların Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olduğunu vurgulayan Baran, il genelinde sıtma vakasına rastlamadıklarını söyledi.


Baran, ilaçlama öncesi ve sonrası 4 ziraat mühendisi ve bir biyolog ile çalışma alanlarını sürekli denetlediklerini belirterek, vatandaşların gelen şikayetleri dikkatle değerlendirip hızlıca çözüme kavuşturmaya çalışarak ilaçlama ile ilgili şikayetleri 0412 226 24 52 telefon hattına bildirmelerini istediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
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