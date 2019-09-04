0553 313 94 23

Diyarbakır’da HDP’lilerin yaptığı açıklama sırasında gerginlik

Diyarbakır’da oturma eylemi yapan aileler, HDP’lilerin "yönlendirme yapılarak buralara getirilmiştir" sözlerine sert tepki gösterdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
Diyarbakır’da HDP’lilerin yaptığı açıklama sırasında gerginlik

Diyarbakır’da oturma eylemi yapan aileler, HDP’lilerin "yönlendirme yapılarak buralara getirilmiştir" sözlerine sert tepki gösterdi. 10 ay önce oğlu Mustafa Biçer’in dağa götürüldüğünü iddia eden Ayşegül Biçer, “Ben kimsenin lafı ile burada oturmuyorum, 10 aydır yanan yüreğimin ateşi ile oturuyorum. Cesaretiniz varsa gelip oturun dinleyin” dedi.


Sabahın erken saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önünde ailelerin eylemlerini sürdüğü esnada HDP’liler konu hakkında açıklama yaptı. HDP il binası önünde, HDP’li milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katıldığı açıklamayı okuyan Zeyyat Ceylan, “Partimizin önünde oturan aileler, AK Parti ve bazı kesimlerin yönlendirmesi ile oturuyor” iddiasında bulundu.


Ceylan’ın bu sözleri üzerine duruma tepki gösteren ve oğlu Mustafa Biçer’in 10 aydır dağa götürüldüğü söyleyen Anne Ayşegül Biçer, “Ben kimsenin lafı ile burada oturmuyorum, 10 aydır yanan yüreğimin ateşi ile oturuyorum” dedi.


"Yüreğiniz var ise gelin dinleyin" diyen Anne Biçer, “Bana dün diyorlar yalan söylüyor bu kadın diyorlar. Benim acım sizin gönlünüze düşsün inşallah. Sende kor ateşler içinde yanasın inşallah. 10 aydır her gün ölüyorum. Kafalarını bana sallıyorlar. Adam mısınız” şeklinde konuştu.


Ardından anne Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile PKK’lılar ile yaptıkları telefon görüşmesinin kayıtlarını basın mensupları ile paylaştı.



PKK’lılar ile ailenin konuşması


Ses kaydında konuşan PKK/YPG’li terör örgütü üyesi şahıs, “Mustafa yanımızdadır. Şu anda durumu iyidir. Kendi kararı ile gelmiş. Gün gelir onu görmek isterseniz gelip görebilirsiniz fakat şu anda ortam müsait olmadığı için göremezsiniz. O artık gelmiş yerine kendisinin kararıdır. Bizim için de mutluluk veriyor. Bizim sizden beklentimiz sizin de ona sahip çıkmanızdır” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, HDP Diyarbakır il binası önündeki aileler, eylemlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu şimdi ne yapacak? Yol haritası belli oldu
    1. Davutoğlu şimdi ne yapacak? Yol..
    2. Başkan Çiğdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    3. Türkiye Diyanet Vakfından..
    4. Tarsus’ta ’buggy’ araçları..
    5. Başkent’te mobil bilet (cep bilet)..
    6. Kaspersky’den "Kilimanjaro...
    7. Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar..
    8. "Tuz mağaramıza aylık 100-200 bin..
    9. Markovic'in yeni takımı belli oldu!..
    10. Büyükşehir’den uyarı: “İlaçlama aracı..
    11. Trafik kazaları yüzde 98 insan kaynaklı
    12. Ağrı’da evde bakım hizmeti başladı
    13. Gencer: "Atatürk sağlığından çok..
    14. Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye sunduğu teklif..
    15. Vali Akın başkanlığında halk günü..
    16. İskoçya mahkemesi: "Johnson’un..
    17. GÜNCELLEME - Erzurum'daki kazada..
    18. Aç kalan çakallar sürülere saldırıyor
    19. Antik kentten götürülen eserler duvar..
    20. Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!