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Diyarbakır’da HDP’lilerden küstah hareket! Polise masa fırlatıldı

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmak için toplanıp, teröristler lehine slogan atan HDP’liler küstahça polise saldırdı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:17

Polis, Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklama yapacak olan HDP'lilere izin vermedi. Terör sevici HDP'liler ise polise masa fırlattı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere karşı Barış Pınarı Harekatı'nı yürütüyor.

Suriye'de Türk askerine karşılık veren YPG'lilere destek ise Türkiye'de PKK destekçisi HDP'den geliyor.

Teröristler lehine slogan atan HDP Diyarbakır üyeleri, kendilerine engel olmaya çalışan polislere ise uçan tekmeler, masalar, sandalyelerle saldırdı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 15:17
  1. Diyarbakır
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. HDP
  4. Suriye
  5. YPG
  6. PKK

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