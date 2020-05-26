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Yerel

Diyarbakır'da hareketli dakikalar: Şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaldırım üzerinde duran şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:00:00 -
Diyarbakır'da hareketli dakikalar: Şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde evlerinin balkonlarında oturan vatandaşlar kaldırıma bırakılmış valizi fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe kapatırken, çevredekiler de evlerinin pencere ve balkonlarından olayı izlemeye devam etti.

Bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından valizi fünye ile patlattı. Valizin boş olduğu anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı.

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