Diyarbakır’da GES’in ikincisi kuruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Gözeli Havzası’nda kurduğu ve yılda 985 megawatt saat enerji üreten Güneş Enerji Santrali’nin (GES) ikincisini Bismil ilçesinde kurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, çevre dostu teknoloji yatırımlarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, su tesislerindeki enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak çevreye ve kentin geleceğine yatırım yapıyor. 11 dönüm üzerinde kurulu 600 kilowattlık Gözeli Havzası’nda 2 bin 400 adet, Bismil ilçesinde ise 15 dönüm üzerine kurulu 700 kilowattlık santralde 3 bin 80 adet güneş paneli ile enerji üretiliyor.

GES projeleri ile ilgili bilgi veren DİSKİ Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tekniker Doğan Yaman, Gözeli Havzası ve Bismil İlçesi olmak üzere iki yerde GES ile hizmet verdiklerini söyledi. Yaman, “İçme suyu için depolara aktarılan suların geçtiği borulara fan ekleyerek 400 kilowattlık enerji üretiyoruz” dedi.

Yaman, israfın önüne geçmek ve tasarruf sağlamak amacıyla yürüttükleri yenilebilir enerji sistemlerini çoğaltmaya yönelik iki yeni proje hazırladıklarını aktardı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan ana terfi merkezinin enerjisini karşılamak için hazırlanan 5 ve 2 megawattlık santrallerin başvurusunu gerçekleştirdiklerini anlatan Yaman, olumlu sonuçlanması durumunda çalışmaların hemen başlatılacağını söyledi.